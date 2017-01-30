 باحث فلكي يتوقع خسوفاً كاذباً للقمر السبت المُقبل | صحيفة تواصل الالكترونية

باحث فلكي يتوقع خسوفاً كاذباً للقمر السبت المُقبل

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باحث فلكي يتوقع خسوفاً كاذباً للقمر السبت المُقبل

تواصل – وكالات:

توقَّع الباحث الفلكي ملهم هندي، اكتمال القمر بدراً مساء السبت المقبل ـ بمشيئة الله ـ وهو قريب من مستوى كسوف تتكوَّن فيه ظاهرتا الخسوف والكسوف، وتحدث ظاهرة خسوف شبه الظل للقمر التي ينحجب فيها جزء من ضوء الشمس عن القمر؛ مما يُقلِّل إضاءة القمر بشكل طفيف، لا يلاحظ عادةً إلا إذا لِمن يُتابع القمر بشكل مستمر.

وأوضح هندي: أن الخسوف غير واضح للعامة، ولا يظلم بشكل تام قرص القمر، ويُسمى بـ”الخسوف الكاذب” كناية عن خسوف شبه الظل أو الخسوف الظليلي، وهو النوع الوحيد من الخسوفات التي لا تُقام لها صلاة الخسوف لِكونه لا يُعَدُّ خسوفاً شرعياً.

وذكر هندي: أن سبب الخسوف الكاذب هو تشكُّل الظل المخروطي للأرض لاختلاف أحجام الشمس والأرض، حيث يكون خلف الأرض ظل مخروطي الشكل، ويُحيط بالظل منطقة تُسمى “شبه الظل” التي إذا عبر من خلالها القمر يحدُث له خسوف شبه الظل.

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