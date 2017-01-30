انتبه.. الإفراط في تعاطي مضادات «حموضة المعدة» يهدد حياتك

تواصل – وكالات:

حذرت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي وأمراض الهضم والتمثيل الغذائي، من الإفراط في استخدام مضادات حموضة المعدة، مؤكدة إمكانية أن يتسبب الاستخدام طويل المدى لهذه الأدوية في آثار جانبية أكثر مما هو معروف حتى الآن، كارتفاع خطر الإصابة بهشاشة العظام والفشل الكلوي وأمراض الخرف والنوبات القلبية.

ومكمن الخطر أن تعاطي مضادات حموضة المعدة يتم غالبا دون استشارة طبيب، فأغلب الناس يشترون هذه المضادات من الأسواق أو الصيدليات ويتعاطونها طبقا لحاجتهم، والحموضة تنشأ في الحالات العادية نتيجة تناول الدهون والزيوت بكثرة، ونتيجىة الإفراط في إضافة التوابل والمطيبات للطعام.

وأوصت الجمعية بضرورة تناول هذه الأدوية تحت إشراف الطبيب في ظل تشخيص واضح للحالة المرضية، لافتة إلى أنه غير مجدي أن يتم تناولها مثلا عند الإصابة بتهيج المعدة أو باضطرابات المعدة المصاحبة لتناول الطعام مثل التجشؤ أو الشعور بالامتلاء أو الغثيان.