المُشرف على «حساب المواطن» ينفي الصرف بأثر رجعي للمتأخرين في التسجيل (فيديو)

تواصل – الرياض:

نفى المشرف العام على برنامج “حساب المواطن” المهندس ماجد العصيمي أي صرف للبدل بأثر رجعي للمتأخرين عن التسجيل، محدداً الحالة التي تستحق فيها أسرة المبتعث صرف البدل.

وقال العصيمي لـ “الإخبارية”: “إنه إذا لم يُسجل المستحق الآن وسجل لاحقاً قبل بدء صرف البدل فإنه سيكون مع الدفعة الأولى، وفي حال تأخره عن التسجيل حتى بعد صرف البدل الأول سيُصرف له من الشهر التالي للتسجيل”.

وأكَّد العصيمي: أن المُبتعث لن يحصل على البدل الآن؛ لعدم تأثره بارتفاع الأسعار لإقامته خارج البلاد، إلا إذا كانت أسرته تُقيم بالكامل بالمملكة؛ وبالتالي عليه التسجيل لتحصل أسرته وليس هو على البدل.