 أمريكا: قوَّة الأجهزة الأمنية والاستخبارية السعودية وراء عدم إدراجها بقوائم الحظْر | صحيفة تواصل الالكترونية

أمريكا: قوَّة الأجهزة الأمنية والاستخبارية السعودية وراء عدم إدراجها بقوائم الحظْر

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أمريكا: قوَّة الأجهزة الأمنية والاستخبارية السعودية وراء عدم إدراجها بقوائم الحظْر

تواصل – وكالات:

قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي: إن “المملكة تمتلك أجهزة أمنية واستخبارية جيِّدة جدّاً وموثوقٌ بها؛ الأمر الذي جعل الإدارة الأمريكية لا تُدرج اسمها على قائمة الدول المحظور دخول رعاياها، والذي ظهر جليّاً في سهولة التأكُّد من هويات القادمين منها إلى الولايات المتحدة وسبب زيارتهم”.

وأضاف كيلي في شهادة أمام الكونجرس: “إنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قرار منع دخول مواطنين من دول تُشكِّل خطراً إرهابياً فقط، ولا تملك أجهزة أمنية، ولا قواعد بيانات يُمكننا الاعتماد عليها للتدقيق في هويات القادمين منها”، لافتاً إلى أنَّ قرار ترامب حظْر سفر رعايا 7 دول إلى أمريكا لا يستهدف المسلمين بشكل خاص.

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١ تعليق

  1. السعوديه توفر الامن للعالم وذالك في سلوكها وسياستها المعتدله والمحبه للخيرا لي ارجاالمعموره

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