جدة.. إنقاذ 7 أشخاص احتجزهم حريق داخل بناية بحي الصفاء

تواصل – بدر العبدالرحمن:

تمكَّنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، عصر اليوم من إنقاذ ٧ أشخاص، احتجزتهم سحب الدخان في بناية مكونة من دورين؛ بعد اندلاع حريق نشب بالدور الأول من البناية.

وأكَّد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن بلاغاً ورد للمركز الوطني في تمام الساعة ١٧:١٩ دقيقة، مفاده نشوب حريق في بناية غرب مستشفى العيون بحي الصفاء بمحافظة جدة.

تم على الفور، تحريك الفرق اللازمة، تساندها آليات السلالم لموقع الحادث، مع وصول الفرق لموقع الحادث عند الساعة ١٧:٢٢ دقيقة كانت ألسنة اللهب تُشاهد من خلال نافذة بشقة بالدور الأول، مع تصاعد سحب الدخان وانتشارها داخل أروقة البناية المكونة من دورين وملحق.

وأضاف: عملت فرق الإنقاذ على اقتحام البناية، وتمكَّنت من إخراج سبعة أشخاص من أسرتين: (رجلين، وامرأتين، وثلاثة أطفال) تعرضوا لحالة اختناق، وتم إسعافهم من قبل الهلال الأحمر بموقع الحادث، كما عملت فرق الإنقاذ على إخلاء البناية إلى السطح كمنطقة آمنة، وفي التوقيت نفسه باشرت فرق الإطفاء عمليات إخماد الحريق الذي نشب بغرفة نوم بشقة بالدور الأول.

ومع انتهاء أعمال الإنقاذ والإطفاء باشر التحقيق أعماله في معرفة أسباب نشوب الحريق الذي لم يُسجِّل أي خسائر بالأرواح ولله الحمد.