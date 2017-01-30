مغردون عن دور «هيئة الأمر بالمعروف»: قوة لنا وحماية للمجتمع

تواصل – تقرير:

دشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاقاً بعنوان: #ماذا_قدمت_الهيئة_للمجتمع أشادوا من خلاله بدور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نشر الفضيلة داخل المجتمع ودرء المفاسد.

وقال عبدالله السالم، مشيداً بدور الهيئة في حفظ المجتمع: “أقف احتراماً لهذا الجهاز الحكومي الذي بذل وما زال يبذل جهوده في خدمة الدين والوطن والشعب”.

وكتب صقر الشلاحي: أن الهيئة خلال عملها قدمت الستر وحماية أعراض المسلمين في الأسواق وفي غيرها، وحاربت السحرة والمشعوذين، وحاربت مصانع الخمر والخمارين”.

وعلقت ريما آل حقيل، قائلة: “منعت الفساد، فلولا الله ثُمَّ هي لكنا في ضياع وفساد”. وقالت “ليان”؛ تعليقاً على دور الهيئة إنها: “ضبطت الأدب العام، وكانت حماية للمرأة أولاً، وأخيراً من السفهاء والمتطاولين، هي قوة لنا وليست علينا”.

وأكَّدت صاحبة معرف “سعودية”: “أن الهيئة شرعها الدين لدرء المفاسد، ولولا الله ثُمَّ الهيئة لرأيتم العجب العجاب من الأمور التي يشيب لها الرأس”.

وقال بندر إبراهيم النفيسة، إن: “الهيئة قدمت، ويشهد بذلك كل عاقل، ومازالت تقدم لنا وتكشف حقائق بعض من فئات المجتمع، وحالهم عندما غابت جُزئياً عن الميدان”.

جدير بالذكر أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضبطت خلال العام الماضي 2077 حالة ابتزاز، وسجلت منطقة الرياض أعلى البلاغات بواقع 617 قضية، تلتها منطقة مكة بنحو 603 قضايا، فيما سجلت منطقة نجران أقل القضايا التي لم تتجاوز الـ 19 قضية.

وأوردت الهيئة، في أحدث تقرير لها، تراجع المخالفات التي ضبطتها خلال العام الماضي 1437هـ، حيث ضبطت 198 ألف مخالفة تجاوز عدد أطرافها 210 ألف شخص، وأنهت بالتعهد والمناصحة أكثر من 184 ألف مخالفة، فيما أحالت نحو 15 ألف قضية لجهات الاختصاص، تجاوز أطرافها نحو 26 ألف شخص.

وبحسب التقرير، ورد للهيئة 4850 بلاغاً، شملت: قضايا المساس بالقيم الدينية، والآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، والاتجار بالجنس البشري، والمؤثرات العقلية، وأنشطة الميسر، وجرائم معلوماتية عامة، ونشر المواد الإباحية.