«أمير حائل» يستقبل المدير الجديد للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة (صور)

سعود الرفاع – تواصل:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، اليوم بمكتب سموه بالإمارة، المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل، المهندس فيصل بن خالد المدني إثر تعيينه في المنطقة.

ونوه أمير حائل، إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، من دعم واهتمام للقطاع السياحي بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأشار إلى أن القطاع السياحي يسهم بشكل مباشر في برامج التطوير التنموي، ودعم اقتصاديات المنطقة، ودعم فئات المجتمع. وأعرب سموه عن ترحيبه وتهنئته للمهندس فيصل مدني، متمنياً التوفيق له ولزملائه بفرع الهيئة بالمنطقة، وحاثاً على مضاعفة الجهود والعمل على رفع مستوى الأداء إلى الأفضل بإذن الله.

من جانبه، أكَّد المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس فيصل بن خالد المدني، أن دعم القيادة الحكيمة واهتمام ومتابعة سمو أمير منطقة حائل، وسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وتعاون الجميع يسهم بإذن الله بتحقيق المأمول، وخلق فرص استثمارية سياحية متعددة، والرفع من مستوى الخدمات السياحية، وتطوير الفعاليات الحالية، واستحداث فعاليات أخرى جاذبة تعزز من مكانة المنطقة سياحياً على مستوى المملكة، سائلاً الله التوفيق، وأن يُديم على الوطن أمنه، واستقراره، وتطوره.