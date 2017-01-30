لمن يهمه الأمر.. جهاز ذكي لرصد رائحة القدمين الكريهة

تواصل – وكالات:

كشفت شركة الإلكترونيات اليابانية ‘‘كونيكا مينولتا‘‘ عن إطلاق جهاز ذكي جديد صغير الحجم يمكن حمله بسهولة، ومرتبط بتطبيق على الهاتف الذكى عبر البلوتوث.

وقالت الشركة ‘‘إن مهمة الجهاز هو رصد الرائحة الكريهة الخاصة بالشخص الذي يحمله، مثل روائح العرق والقدمين السيئة التي يمكن أن تسبب إحراجاً كبيراً للمستخدم‘‘.

وأشارت الشركة إلى أن الجهاز يعمل عن طريق الكشف عن عدد من المواد الكيميائية المرتبطة عادة مع الروائح الكريهة مثل الأمونيا وحمض الإيزوفاليريكي، وبمجرد رصدها يخبر التطبيق المستخدم بالابتعاد متر عن الأشخاص الآخرين.