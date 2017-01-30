بالخطأ.. روسيا تقتُل 3 جنود أتراك في غارة قرب مدينة «الباب» السورية

تواصل – وكالات:

أعلنت هيئة الأركان العامة التركية، مساء اليوم الخميس، مقتل 3 عسكريين وإصابة 11 آخرين خلال ضربة جوية نفذها سلاح الجو الروسي في سوريا بالخطأ.

وقالت هيئة الأركان: إن “طائرات تابعة للقوات الجوية الروسية شنَّت عن طريق الخطأ غارة على الوحدات التركية قرب مدينة الباب السورية في حادث أسفر عن مقتل 3 عسكريين أتراك”.

من جانبه، قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعازيه إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في وفاة الجنود الأتراك الثلاثة في سوريا.