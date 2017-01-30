بالخطأ.. روسيا تقتُل 3 جنود أتراك في غارة قرب مدينة «الباب» السورية

تواصل – وكالات:
أعلنت هيئة الأركان العامة التركية، مساء اليوم الخميس، مقتل 3 عسكريين وإصابة 11 آخرين خلال ضربة جوية نفذها سلاح الجو الروسي في سوريا بالخطأ.
وقالت هيئة الأركان: إن “طائرات تابعة للقوات الجوية الروسية شنَّت عن طريق الخطأ غارة على الوحدات التركية قرب مدينة الباب السورية في حادث أسفر عن مقتل 3 عسكريين أتراك”.
من جانبه، قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعازيه إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في وفاة الجنود الأتراك الثلاثة في سوريا.
حسبي الله على روسيا
العالم اصبح يتفرج على جرائم الروس الله المستعان
هل سوف ترجع الازمة الدبلماسية بين موسكو وانقرة ؟