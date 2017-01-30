 مقتل 4 وإصابة 9 آخرين في انفجار موقع عسكري بإيران | صحيفة تواصل الالكترونية

مقتل 4 وإصابة 9 آخرين في انفجار موقع عسكري بإيران

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مقتل 4 وإصابة 9 آخرين في انفجار موقع عسكري بإيران
ارشيفية

تواصل – وكالات:

قُتل أكثر من 4 أشخاص وأُصيب 9 آخرون في انفجار بموقع عسكري إيراني بمنطقة بندر عباس؛ جراء نشوب غازات قابلة للاشتعال، أدت إلى الانفجار الذي أثار كثيراً من التساؤلات على موقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية: ‘‘إن الانفجار بسبب التنقيب في أراض زراعية على عمق 20 متراً‘‘ بينما قالت وسائل أخرى: ‘‘إن الانفجار وقع في مركز للبحوث‘‘.

وأكَّد عدد من سكان الأحواز أن الانفجار حدث في موقع عسكري إيراني في مدينة بندر عباس، التي تقع جنوب إيران، وتطل على مضيق هرمز، مشيرين إلى أن هناك أوامرَ صادرة للإعلام بالتمويه على الحدث.

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