«الصحة»: إصابة 7000 مواطن بـ«الإيدز» خلال 30 عاماً

تواصل – الرياض:

كشفت وزارة الصحة، اليوم، أن حالات الإصابة بفيروس ‘‘الإيدز‘‘ في المملكة منذ العام 1984 وحتى نهاية 2015، بلغت 22.952 حالة، منها 6770 مواطناً و16182 أجنبياً.

وأكَّد المتحدث الرسمي للوزارة، مشعل الربيعان، أن المملكة تُعَدُّ من الدول الأقل وبائية بمرض نقص المناعة المكتسبة ‘‘الإيدز‘‘ على مستوى العالم، بحسب صحيفة ‘‘اليوم‘‘.

وأضاف الربيعان: أنه تم اكتشاف 1.191 حالة جديدة مصابة بفيروس الإيدز في عام 2015، منها 436 مواطناً، و755 أجنبياً، مبيناً أن نسبة انتشار المرض بين المتبرعين بالدم والمتقدمين لفحص الزواج تتراوح بين 0.03 إلى 0.04%.