 بعد تعطُّل الأنظمة.. مخاوف من فرض غرامات التأخير من قِبل مكاتب العمل | صحيفة تواصل الالكترونية

بعد تعطُّل الأنظمة.. مخاوف من فرض غرامات التأخير من قِبل مكاتب العمل

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بعد تعطُّل الأنظمة.. مخاوف من فرض غرامات التأخير من قِبل مكاتب العمل

تواصل ـ الرياض:

أدى تعطُّل موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لمدة 3 أسابيع إلى حدوث إرباك بين أصحاب الشركات؛ نظراً لتعطُّل آلاف المعاملات، وعدم إمكانية تجديد رخص الإقامة لمكفوليهم، وسط مخاوف من احتمالية إلزامهم بدفع غرامة التأخير عن تجديد رخص الإقامة، مطالبين باستثنائهم من دفع الغرامة؛ لأن أسباب التأخير خارجة عن إرادتهم.

وأكَّدت مصادر في مكتب العمل بالشرقية: أن الأعطال ليست مقتصرة على فرع المنطقة الشرقية، وإنما الشبكة الإلكترونية المركزية في الفرع الرئيسي بالرياض، بحسب ‘‘اليوم‘‘.

وأشار أصحاب مكاتب خدمات عامة بالمنطقة الشرقية إلى عودة العمل بالنظام الإلكتروني بمكتب العمل، ورجحت مصادر مسؤولة أن يتم التوصل إلى تسوية للحيلولة دون تحمُّل أصحاب الشركات للغرامات.

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