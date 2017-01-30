بسبب الضرائب.. وزير الخارجية البريطاني يتنازل عن الجنسية الأمريكية

تواصل – وكالات:

كشفت وثيقة خاصة بوزارة الخزانة الأمريكية نشرت اليوم الخميس، أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، قد تنازل عن جنسيته الأمريكية، بعد عامين من تسويته لمطالبة ضريبية كبيرة، كان قد رفض دفعها في وقت سابق.

وتضمنت قائمة الخزانة ربع السنوية، الخاصة بأشخاص تخلوا عن الجنسية الأمريكية خلال الفترة بين الأول من أكتوبر و31 ديسمبر الماضيين، اسم الكسندر بوريس جونسون، بحسب ‘‘وكالة الأنباء الألمانية‘‘.

وكان جونسون: قد أكَّد لمحطة إذاعية أمريكية في نوفمبر من عام 2014 أثناء زيارة قام بها إلى الولايات المتحدة، أن السلطات الأمريكية قدمت له مطالبة ضريبية كبيرة؛ لدفع ضريبة على بيع منزله في لندن.