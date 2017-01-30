المدينة.. إطلاق اسم الشهيد «الصبحي» على إحدى حلقات التحفيظ

تواصل – المدينة:

أطلقت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بدر، التابعة لمنطقة المدينة المنورة اسم شهيد الواجب الرقيب بندر حمود الصبحي، على إحدى حلقاتها تقديراً وعرفانا منها بما قدمه -رحمه الله- من تضحيات هو وزملاؤه في سبيل حماية الوطن الغالي.

وقال مدير الجمعية ناصر عبدالرحمن الصبحي ‘‘إن هذا العمل أقل ما يمكن فعله لهذا البطل وزملائه المرابطين على حدود بلادنا، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان‘‘.

وكان الصبحي، قد استشهد إثر تعرض فرقاطة سعودية غرب ميناء الحديدة، لهجوم إرهابي من قبل 3 زوارق تابعة للمليشيات الحوثية.