 الشرقية.. «هدف» يُطلق برنامج «تأثير» لتطوير مهارات حاملي الشهادات التأهيلية | صحيفة تواصل الالكترونية

الشرقية.. «هدف» يُطلق برنامج «تأثير» لتطوير مهارات حاملي الشهادات التأهيلية

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الشرقية.. «هدف» يُطلق برنامج «تأثير» لتطوير مهارات حاملي الشهادات التأهيلية

تواصل – الشرقية:

يستعد فرع صندوق تنمية الموارد البشرية ‘‘هدف‘‘ بالشرقية، بالتعاون مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج ‘‘تأثير‘‘؛ بهدف سد الفجوة بين القطاع الخاص، وغير المؤهلين الذين يحملون شهادات تأهيلية، من خلال تقديم الدعم اللازم لهم لتطوير مهاراتهم.

وقال المدير العام لـ ‘‘هدف‘‘ بالشرقية محمد آل علي: ‘‘إن برنامج ‘‘طاقات‘‘ يُعَدُّ المنصة والمصدر الوحيد لتوظيف طالبي العمل، وأن المواطنين المفصولين يمكنهم التقديم عبر البرنامج‘‘ وفقاً لـ ‘‘الاقتصادية‘‘.

ولفت آل علي، خلال لقاء الثلاثاء الشهري بغرفة الشرقية، إلى أن المنطقة تشهد توجهاً كبيراً لتوظيف النساء؛ كون توظيفهم يواجه تحدياً كبيراً، فضلاً عن زيادة معدلات البطالة بينهن؛ نتيجة لإقبال الشركات على توظيف الذكور أكثر من النساء، مبيناً أنه يمكن مواجهة ذلك بتهيئة البيئة المناسبة لعمل المرأة.

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