 لتأخر التراخيص.. «الخطوط القطرية» تلغي خطة إطلاق «طيران المها» بالمملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

لتأخر التراخيص.. «الخطوط القطرية» تلغي خطة إطلاق «طيران المها» بالمملكة

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لتأخر التراخيص.. «الخطوط القطرية» تلغي خطة إطلاق «طيران المها» بالمملكة

تواصل – الرياض:

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، إلغاء خططها لإطلاق ‘‘طيران المها‘‘ بالمملكة؛ بعد تأخر حصولها على الترخيص، مؤكدة أنها ستتنظر فرصة أخرى للحصول على هذا الترخيص.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أكبر الباكر: ‘‘نشعر بخيبة أمل لأننا لم نتمكن من إطلاق ‘‘طيران المها‘‘، ونأمل أن تكون لدينا فرصة أخرى لتحقيق رغبتنا في خدمة السوق السعودي، بحسب موقع ‘‘سي إتش – افيايشن‘‘ المتخصص في شؤون الطيران.

وأضاف الباكر: أنه على الرغم من إلغاء خطط الشركة بخصوص طيران المها، في المملكة، إلا أنها ستبقى تنتظر دخول السوق السعودي عند تحسن قدرة المطارات داخل المملكة في التأقلم مع تزايد التدفقات المرورية عليها.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد فازت، نهاية عام 2012، برخصة ناقل جوِّي وطني بالسعودية، حيث كانت تعتزم تشغيل رحلاتها بالسعودية تحت اسم شركة ‘‘طيران المها‘‘.

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