لتجنب الصيدليات.. 5 مصادر طبيعية للمضادات الحيوية

تواصل ـ وكالات:

أكَّد مختصون أن المضادات الحيوية موجودة بصورة طبيعية في عدة أنواع من الأغذية، وأشار موقع ‘‘theheartysoul‘‘ إلى خمسة عناصر تتواجد فيها المضادات الحيوية بكثرة:

1 – العسل:

يحتوي العسل الخام على لقاح النحل، ومادة ‘‘العكبر‘‘ التي تسهم في تعزيز المناعة، وأثبت العسل فاعليته في علاج السعال المزمن لدى الأطفال، فضلاً عن أنه يُسرع من عملية شفاء تقرحات القدم السكري.

2 – زيت الأوريغانو:

يعد زيت الأوريغانو من التوابل المستخدمة في الطهو، وقد يكون استخدامه في مواسم البرد والإنفلونزا فاعلاً؛ لاحتوائه على مضادات للفيروسات والجراثيم والفطريات، وأوضح الأطباء أن قطرات من زيت الزعتر، أو الزيتون، أو اللوز تعالج الالتهابات الفطرية في القدم الرياضي، أو ما يعرف بـ«سعفة القدم».

3 – زيت جوز الهند:

يعتبر من الدهون الصحية، عند استخدامه في الطعام، كما أنه مضاد للميكروبات، ويحتوي على أحماض دهنية عدة بما في ذلك: اللوريك، الكابريك، والكابريليك.

4 – زيت الثوم:

يحتوي الثوم على مضادات حيوية طبيعية تستخدم ضد الالتهابات الفطرية، ويستعمل كمادة مطهرة للأمعاء، ويعالج البرد والإنفلونزا.

5 – نبات القنفذية:

يستخدم نبات القنفذية في علاج لدغات الثعابين؛ إذ يحتوي على مضادات للجراثيم والفيروسات، وينشِّط الاستجابة المناعية في الجسم، ولا يُنصح بتناول ذلك النبات للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، إلا أنه يستخدم في علاج الأعراض المصاحبة لعدوى الجهاز التنفسي.