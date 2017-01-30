 «الإنذار المبكر» ينبّه: أمطار رعدية على 7 مناطق بدءاً من السبت المقبل | صحيفة تواصل الالكترونية

«الإنذار المبكر» ينبّه: أمطار رعدية على 7 مناطق بدءاً من السبت المقبل

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«الإنذار المبكر» ينبّه: أمطار رعدية على 7 مناطق بدءاً من السبت المقبل

تواصل – خالد العبدالله:

نبّه النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، إلى توقعات بهطول أمطار رعدية على 7 مناطق بالمملكة، من يوم السبت إلى الاثنين من الأسبوع المقبل – بمشيئة الله-.

وأوضح الإنذار المبكر أن المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها هي “الرياض، والحدود الشمالية، والجوف، وعسير، والباحة، ونجران، وتكون متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية”.

كما يتوقع – بمشيئة الله- انخفاض في درجات الحرارة ونشاط في الرياح السطحية على شمال وغرب المملكة من يوم الأحد ومن ثم على وسط وشرق المملكة.

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