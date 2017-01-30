أمانة المدينة تضبط مؤسسة حوّلت مزرعة لـ12 ورشة متنوّعة (صور)

تواصل – أحمد الحربي:

كشفت جولة الفرق الرقابية في بلدية أحد بأمانة منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع الجهات الأمنية، وجود مزرعة في منطقة الخليل بداخلها 12 ورشة نجارة وحدادة وألمنيوم، إضافةً لمعلمي بُلك، وحظائر أغنام وطيور، تُديرها عمالة وافدة.

وأعلن رئيس بلدية أحد عبدالله القحطاني، ضبط العمالة المخالفة وتسليمها للجهات الأمنية والتحفّظ على شاحنة تابعة لمؤسسة بناء تقوم بتنزيل الحديد داخل المزرعة.

وقال القحطاني: إنه تمّ إشعار المحلات المخالفة التي جعلت من المزرعة معملاً وورشاً لتنفيذ أعمالها، مما يُعد مخالفة للأنظمة والتعليمات البلدية، مُقدّماً شكرة وتقديرة للجهات الأمنية المساندة في عملية الضبط على تعاونهم مع “الأمانة”.