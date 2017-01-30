أمير الرياض يوجه بسرعة معالجة «تسربات المياه» في مخطط «الموسى»

تواصل – واس:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، شركة المياه الوطنية بسرعة تنفيذ شبكات الصرف الصحي لكامل مخطط الموسى بحي طويق في مدينة الرياض، الذي يعاني من تسربات المجاري وظهور المستنقعات.

كما وجه سموه الشركة بضرورة استمرار وتكثيف عمليات نزح المياه منه ورفع الضرر عن المواطنين، لما يسببه ذلك من تدهور الوضع البيئي وتدني مستوى السلامة العامة والإضرار بالبنية التحتية والممتلكات الخاصة.

الجدير بالذكر أن مشكلة الحي تتلخص في عدم توفر شبكة الصرف الصحي التي تخدم الحي، وقد فاقم من حدة المشكلة أن طبيعة الحي الجيولوجية ذات نفاذية ضعيفة جداً تمنع تسرب المياه إلى باطن الأرض، وبالتالي فإن نظام الخزانات المنزلية (البيارات) لا يعمل بالكفاءة التي يعمل بها في باقي أجزاء المدينة غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي، مما يؤدي إلى طفح هذه المياه على سطح الأرض وإتلاف طبقة الاسفلت.