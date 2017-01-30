 المدينة.. إطلاق اسم الشهيد «الصبحي» على إحدى حلقات «تحفيظ بدر» | صحيفة تواصل الالكترونية

المدينة.. إطلاق اسم الشهيد «الصبحي» على إحدى حلقات «تحفيظ بدر»

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المدينة.. إطلاق اسم الشهيد «الصبحي» على إحدى حلقات «تحفيظ بدر»

تواصل – المدينة المنورة:

أطلقت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بدر في المدينة المنورة اسم شهيد الواجب الرقيب بندر حمود الصبحي، على إحدى حلقاتها تقديراً وعرفاناً لما قدمه -رحمه الله- من تضحيات مع زملائه في سبيل حماية الوطن الغالي.

وذكر مدير الجمعية ناصر عبدالرحمن الصبحي، أن هذا العمل أقلّ ما يمكن فعله للبطل “الصبحي” وزملائه المرابطين على حدود البلاد، سائلاً الله عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته ويُلهم ذويه الصبر والسلوان. علماً بأن الصبحي استشهد إثر تعرّض فرقاطة سعودية غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من 3 زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية.

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