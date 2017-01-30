 «مايكروسوفت» تطرح لوحة مفاتيح لاسلكية جديدة | صحيفة تواصل الالكترونية

«مايكروسوفت» تطرح لوحة مفاتيح لاسلكية جديدة

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«مايكروسوفت» تطرح لوحة مفاتيح لاسلكية جديدة

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة مايكروسوفت عن طرح لوحة مفاتيح لاسلكية عملية جديدة من سلسلة سيرفس، وتشتمل على مسند لمعصم اليد مبطن بفرش الكانترا وتصميم مقسم لمجموعة الأزرار.

وأوضحت مايكروسوفت أن الشكل المنحني للوحة المفاتيح يساعد على جعل الساعد واليدين في وضع مريح أثناء الكتابة، وتمتاز لوحة المفاتيح الجديدة بفرش الكانترا المريح في المسند المخصص لراحة اليد، ويمتاز هذا النسيج دقيق الألياف بقدرة فائقة على التحمل.

وأشارت الشركة إلى أن لوحة المفاتيح الجديدة تعتمد بتقنية البلوتوث 4.0/4.1 منخفض الطاقة في الاتصال بالأجهزة المكتبية المزودة بنظام ويندوز 10 وكذلك حواسب الماك والأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد، وتروج الشركة الأمريكية للوحة المفاتيح الجديدة من خلال أن مدة تشغيل البطارية قد تصل إلى عام كامل.

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