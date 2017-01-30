أهمّ الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

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تُقام مساء اليوم الخميس الموافق 12 جمادى الأولى 1438 هـ عدداً من المحاضرات الدينية، والأنشطة الدعوية، والدروس العلمية، في بعض مناطق المملكة المختلفة.

الرياض.. «العريفي» يشرح مختصر صحيح البخاري بـ«الراجحي»

يقدم الشيخ محمد بن عبد الرحمن العريفي درسه الأسبوعي شرح مختصر صحيح البخاري بمسجد الراجحي بالرياض حي الجزيرة، بعد صلاة المغرب مباشرة، ويبث الدرس عبر موقع الالكتروني للجامع.

«كتاب الداء والدواء».. درس «الفوزان» في مسجد المنار بالرياض

يقدم الدكتور إبراهيم الفوزان درسه الأسبوعي “كتاب الداء والدواء” اليوم الخميس بين أذان وإقامة صلاة العشاء بمسجد المنار حي العقيق، جوار مجمع مدارس البنات، لتحفيظ القرآن الكريم ،بشارع حمام الأنف بالرياض.

«تفريق الدين وأثره على المسلمين».. محاضرة لـ«العصيمي» بجامع الإمام تركي

قدّم مركز الدعوة والإرشاد وشؤون الدعوة في الرياض، الدعوة لحضور لقاء الدكتور صالح بن عبدالله العصيمي في محاضرة بعنوان “تفريق الدين وأثره على المسلمين”، مع تعليق مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، بجامع الإمام تركي في الديرة بالرياض، بعد صلاة المغرب ـ بمشيئة الله ـ.

«الأسوة الحسنة».. محاضرة لـ «العسكر»بديوانية حي الورود في جدة

تستضيف ديوانية حي الورود بجدة الشيخ عبدالله العسكر بعد صلاة المغرب اليوم الخميس في محاضرة “لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة”، ضمن اللقاء التثقيفي للديوانية بطريق مكة القديم كيلو 16.

«فاسألوا أهل الذكر» .. محاضرة «المنجد» بالظهران

يقدم الشيخ محمد المنجد عشاء اليوم محاضرة حول تفسير قوله تعالى “فاسألوا أهل الذكر”، وذلك في جامع الشاب عبدالله بدر السويدان، رحمه الله، بالسلمانية ـ الظهران بالمنطقة الشرقية. وينظم المحاضرة فرع وزارة الشؤون الإسلامية، والدعوة والإرشاد بالمنطقة.