وزير خارجية اليمن: إيران زودت الحوثيين بطائرة بدون طيار قادرة على إطلاق صواريخ

تواصل – وكالات:

كشف نائب رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية عبد الملك المخلافي، عن حصول الحوثيين على طائرة بدون طيار قادرة على إطلاق الصواريخ زودتهم بها إيران.

وأضاف المخلافي في تصريحات لصحيفة ‘‘الشرق الأوسط‘‘ أن الطائرة من دون طيار التي دمرها الجيش اليمني في الساحل الغربي قبل أيام، طائرة إيرانية قادرة على إطلاق القذائف الصاروخية، مؤكدا أن هذا دليل آخر على التورط الإيراني المتغلغل في اليمن.

وبين، أن الحكومة اليمنية تقدمت رسميًا بشكوى في الأمم المتحدة لخرق إيران قرار مجلس الأمن 2216، الذي يلزم جميع الدول بعدم التعاون العسكري مع الانقلابيين.

وقال المخلافي ‘‘إن عام 2017 سيكون عام النصر والسلام والقضاء على جماعة الحوثيين الإرهابية، التي أدخلت الشعب اليمني في هذه الدوامة والحرب التي نحن نرفضها ولا نريدها، ونحاول ابعادها عن شعبنا‘‘.