إنقاذ عشرينية من ورم «يأكل الفك» في مدينة الملك سعود الطبية

تواصل – خالد العبدالله:

نجح فريق طبي متخصص في جراحة الوجه والفكين بمركز الأسنان بمدينة الملك سعود الطبية، من استئصال ورم من ثلث الفك السفلي يبلغ طوله 10 سم، لفتاة تبلغ من العمر 25 عاماً، وأوضح الفريق، أن الفتاة كانت تعاني من الورم الأرومي المينائي، وأصيبت به منذ أكثر من عام، والآن هي بحالة صحية جيدة.

ونوّه الفريق الطبي، بأن الورم لا يعد خبيثا أو حميدا إنما بينهما، حيث انه يأكل في عظم الفك ولكن لا ينتشر في الجسم، وأشاروا إلى أن بدايات الورم عادة لا يتم اكتشافها إلا من خلال الأشعة، حيث أنه لا يتبين للمريض حتى يبدأ بالانتفاخ.

وأكد الفريق الطبي، بان مثل هذه الحالات تحتاج للمتابعة خلال مدة لا تقل عن عشرين سنة، معللين ذلك باحتمالية حدوثه مره أخرى في نفس المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن عملية استئصال الورم، أجراها فريق طبي بقيادة استشاري جراحة الوجه والفكين الدكتور عبدالعزيز الوتيد، والدكتور فالح الشهراني استشاري التخدير الدكنور علاء الدين فتحي جبر.