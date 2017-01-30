 «جمرك الخفجي» يحبط تهريب 18 ألف طلقة بندقية | صحيفة تواصل الالكترونية

«جمرك الخفجي» يحبط تهريب 18 ألف طلقة بندقية

0
«جمرك الخفجي» يحبط تهريب 18 ألف طلقة بندقية

تواصل- عبد الرحمن الخالد:

أعلن جمرك الخفجي اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب كمية من الذخيرة بلغت 18.650 طلقة بندقية ‘‘شوزن‘‘ و500 طلقة بندقية ‘‘خرّازة‘‘ بالإضافة لبندقية ‘‘شوزن‘‘ عُثر عليها جميعًا مُخبأة في إحدى المركبات القادمة للجمرك.

وقال عيد العنزي، مدير عام جمرك الخفجي ‘‘قَدِمت للجمرك مركبة من نوع خصوصي، بقيادة أحد المسافرين ترافقه عائلته، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الممنوعات مُخبأة في تجويف الرفرف الأيمن والأيسر للمركبة، وفي تجويف تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب أسفل أرضية موضع الأقدام وذلك بعد إزالة الفرش الخاص بالأرضية‘‘.

 

 

 

شاهد ايضا

عمالة تُعيد تعبئة الأكواب المُستخدمة لتقديمها للزبائن (فيديو)

عمالة تُعيد تعبئة الأكواب المُستخدمة لتقديمها للزبائن (فيديو)

إصابات في انفجار مفاعل نووي شمال فرنسا

إصابات في انفجار مفاعل نووي شمال فرنسا

«العمل»: تعديل نسب توطين الأنشطة الاقتصادية في «نطاقات»

«العمل»: تعديل نسب توطين الأنشطة الاقتصادية في «نطاقات»

إنقاذ عشرينية من ورم «يأكل الفك» في مدينة الملك سعود الطبية

إنقاذ عشرينية من ورم «يأكل الفك» في مدينة الملك سعود الطبية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>