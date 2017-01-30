«جمرك الخفجي» يحبط تهريب 18 ألف طلقة بندقية

تواصل- عبد الرحمن الخالد:

أعلن جمرك الخفجي اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب كمية من الذخيرة بلغت 18.650 طلقة بندقية ‘‘شوزن‘‘ و500 طلقة بندقية ‘‘خرّازة‘‘ بالإضافة لبندقية ‘‘شوزن‘‘ عُثر عليها جميعًا مُخبأة في إحدى المركبات القادمة للجمرك.

وقال عيد العنزي، مدير عام جمرك الخفجي ‘‘قَدِمت للجمرك مركبة من نوع خصوصي، بقيادة أحد المسافرين ترافقه عائلته، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الممنوعات مُخبأة في تجويف الرفرف الأيمن والأيسر للمركبة، وفي تجويف تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب أسفل أرضية موضع الأقدام وذلك بعد إزالة الفرش الخاص بالأرضية‘‘.