جدة.. سرقة 5 ملايين ريال من مركبة محصل شركة

تواصل – جدة:

يحقق مركز شرطة السلامة بمحافظة جدة في قضية سرقة مبلغ 5 ملايين و700 ألف من محصل لإحدى الشركات، بعد أن تقدم ببلاغ للجهات الأمنية، يفيد بأنه تحصل على المبلغ من إحدى الشركات وقام بوضعه في المركبة، إلا أن أحد زملائه قام بأخذ مفتاح المركبة والذهاب بها وتركها في موقع آخر وتمت سرقة المبلغ المذكور.

وقالت مصادر: ‘‘إن الجهات الأمنية تمكنت من الوصول للشخص المدعى عليه ولاتزال التحقيقات مع المدعي والمدعى عليه، قائمة لكشف حيثيات القضية.

وأكدت المصادر، أن ضباط التحقيق سيقومون باستدعاء مسؤولي الشركة التي تم تحصيل المبلغ منها، وكذلك مسؤولي الشركة التي تم تحصيل المبلغ لصالحها، لأخذ اقوالهم وكشف كامل التفاصيل في القضية، بحسب ‘‘المدينة‘‘.

وأضافت، أنه تم التحفظ على أطراف القضية والتي لايزال ضباط التحقيق يعكفون على كشف غموضها، ومعرفة الأسباب التي جعلت الشركة تقوم بإعطاء المحصل هذا المبلغ نقدا، وعن أسباب وضع مبلغ مالي بهذا القدر في المركبة، وعدم التوجه به إلى مقر الشركة أو البنك.