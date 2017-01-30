إذا كنت تخطط لشراء هاتف «آيفون 8» الجديد فهذا الخبر لن يسرك

تواصل- وكالات :

ينتظر عشاق الهواتف الذكية بشغف طرح النسخة الجديدة من هاتف ‘‘أبل‘‘ بعد شهور قليلة، لكن من يريدون شراء “آيفون 8” ستواجههم على الأرجح مفاجأة مزعجة لن تسرهم بالتأكيد متعلقة بسعره.

فإذا كنت تخطط لشراء أحدث هواتف آيفون فربما سيكون عليك من الآن البدء بتوفير جزء من دخلك، أو حتى التقدم يطلب زيادة في الراتب، إذ يتوقع أن يتجاوز سعر” آيفون 8 ” الجديد الـ1000 دولار، وفقا لما ذكر وقع “فاست كومباني”، ويتوقع أن تصدر شركة ” آبل” ثلاث نسخ من هاتف ” آيفون”، سيطرح إحداها بشاشة من نوع “OLED” الجديدة، التي تتميز بدرجة وضوح أكبر وسيكون هذا النوع هو الأغلى بين الثلاثة.

يذكر أن هاتف ” آيفون 7 ” يبدأ سعره في السوق بـ650 دولار، وثمة مؤشرات عدة ترجح أن أبل ستبدأ إنتاج الهاتف المرتقب في شهر يونيو المقبل، لكن هذا لا يعني أن الشركة الأمريكية العملاقة ستطلق هاتفها الجديد في الأسواق مبكرا عن موعده المعتاد الذي يحل في شهر سبتمبر.

ومن المتوقع أن يشهد الهاتف الجديد اختفاء الزر الرئيسي (home button)، في تغيير يعتبر الأول من نوعه بهواتف آيفون التي أطلقت قبل 10 أعوام.

وذكرت تقارير، أن الشركة تخطط لإضافة زر رئيسي داخل الشاشة، في إطار مخططها لتوسيع حجم شاشة الهاتف الجديد، مضيفة أن أبل تنوي استخدام شاشات OLED، التي تظهر الألوان بشكل أفضل وتستهلك كمية أقل من شحن البطارية.