المدينة.. جراحة نادرة لعشرينية لسد عيب بالصمام «الأبهري» للقلب

تواصل- خالد العبدالله:

أكدت وزارة الصحة، أن فريقا طبيا بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة، حقق إنجازا طبيا فريدا من نوعه بإنقاذ حياة سيدة في العقد الثاني من العمر عبر القسطرة القلبية لسد عيب في الصمام الأبهري، وعقب نجاح العملية خرجت المريضة من المركز بصحة جيدة ولله الحمد.

وأوضحت الصحة، أن المريضة وصلت إلى المركز من خارج منطقة المدينة المنورة، وكانت أجرت سابقاً عملية قلب مفتوح ناجحة لإصلاح عيب بالصمام الأورطي ، وبعد مرور 6 أشهر من العملية تم اكتشاف قطع دائري بالشرفة الأمامية للصمام الميترالي الأبهري، ما أكد خطورة الحالة في حال إجراء عملية قلب مفتوح أخرى للمريضة.

وقرر الفريق بالمركز إجراء عملية لسد القطع الدائري في الشرفة الأمامية للصمام الميترالي “الأبهري” بالقلب عبر تركيب جهاز دقيق يدعى (غالق الثقب بين الأذينين) حيث يعد هذا الإجراء في المعمل من الحالات نادرة الحدوث، والتي تم التعامل معها بواسطة فريق طبي متخصص وتكللت بالنجاح بفضل الله.

وعلى جانب آخر.. أعلنت وزارة الصحة، نجاح فريق طبي في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، في إجراء أول عملية منظار للجهاز التنفسي لمريضة عمرها 27 عاما.

وأوضحت الصحة، أن المريضة كانت تعاني من ضيق في التنفس ونقص الأكسجين، وتم إجراء عملية منظار للجهاز التنفسي والقصيبات الهوائية للمريضة، وحالتها الصحية جيدة، ولله الحمد.