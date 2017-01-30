 «البيت الأبيض» يرفض انتقاد غارة «للكوماندوز الأمريكي» في اليمن | صحيفة تواصل الالكترونية

«البيت الأبيض» يرفض انتقاد غارة «للكوماندوز الأمريكي» في اليمن

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«البيت الأبيض» يرفض انتقاد غارة «للكوماندوز الأمريكي» في اليمن

تواصل – وكالات:

رفض البيت الأبيض أمس الأربعاء، بشدة الانتقادات التي وجهت إلى غارة شنتها قوة كوماندوز أمريكية ضد موقع لتنظيم ‘‘القاعدة‘‘ في اليمن قبل عشرة أيام وقتل خلالها العديد من المدنيين.

واعتبر المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية شون سبايسر، الانتقادات أنها إهانة لتضحيات الجندي الأمريكي الذي قتل في الغارة، مؤكداً أن الغارة في اليمن شكلت نجاحاً هائلاً، بحسب ‘‘وكالة الأنباء الفرنسية‘‘.

وأضاف سبايسر، بفضل الغارة سيتم إنقاذ إرواح مواطنين أمريكيين وسيتم تجنب هجمات، أي كلام مغاير يعني انتقاصاً من قدر الأعمال الشجاعة للجندي القتيل، نقطة على السطر.

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