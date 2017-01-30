 «دعوي الروضة» يفوّج 200 شاب لأداء مناسك العمرة الشهر الحالي | صحيفة تواصل الالكترونية

«دعوي الروضة» يفوّج 200 شاب لأداء مناسك العمرة الشهر الحالي

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«دعوي الروضة» يفوّج 200 شاب لأداء مناسك العمرة الشهر الحالي

تواصل- خالد العبدالله:

قام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالروضة، بتفويج 200 شاب إلى مكة المكرمة من أجل أداء مناسك العمرة خلال شهر جمادى الأولى، وهو مشروع يُعنى بفئة الشباب لمد جسور التواصل بينهم وبين المكتب، ويسعى إلى تهيئة سبل الاستقامة للتائبين منهم، ويدعوهم بوسائل دعوية إبداعية، ليكونوا أفراداً مستقيمين صالحين في مجتمعاتهم.

من جهة أخرى، ينظم ‘‘صديق الخير‘‘ ملتقيات شبه يوميه الهدف منها إقامة البرامج العلمية والثقافية والترفيهية والدورات التدريبية باستضافة  نخبة من الدعاة والعلماء.

وأوضح عبد الكريم بن عيد المشرافي، رئيس قسم صديق الخير، أن فئة الشباب تعتبر أهم فئات المجتمع، ومن هذا المنطلق كان لابد من الاهتمام بهذه الفئة المباركة وبأنشطتهم وفعالياتهم ودعوتهم إلى الاستقامة والتوبة وتوجيههم إلى الطريق الصحيح عبر وسائل مبتكرة وخطط مدروسة، تلبي احتياجاتهم وتستوعب طاقاتهم.

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