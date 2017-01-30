«ويندوز 10» يحصل على ميزة عرض الفيديو أثناء الاستخدام

تواصل – وكالات:

واحدة من أفضل المزايا على الهواتف الذكية ستكون متاحة قريباً على أجهزة الكمبيوتر بفضل ويندوز 10. أرسلت مايكروسوفت آخر تحديث لنظام تشغيلها وفيه دعم لميزة ‘‘picture-in-picture‘‘ التي تسمح بمشاهدة الفيديو أثناء العمل على شيء آخر وذلك كمربع يطفو فوق الشاشة.

تسمي مايكروسوفت هذه الميزة بـ‘‘Compact Overlay‘‘ وستكون متاحة لمطوري التطبيقات الشاملة لاستخدامها، بمعنى أنه يمكنك أثناء إجراء مكالمة سكايب مع صديقك العمل على ملف إكسل مثلاً بنفس الوقت بحيث يظهر فيديو المكالمة كمربع فوق الشاشة، وينطبق نفس الأمر على تطبيقات مشاهدة الأفلام والفيديو وغيرها.

وبدأت مايكروسوفت بإختبار الميزة الجديدة في أحدث نسخة تجريبية من ويندوز 10 تحمل رقم البناء 15031، ومن المتوقع إطلاقها مع تحديث ويندوز 10 الكبير القادم في ابريل المقبل.

ومن المزايا الجديدة الأخرى التي وصلت بالأمس ميزة القفل الديناميكي، حيث يمكنك ربط هاتفك الذكي مع الكمبيوتر عبر البلوتوث بحيث يتم إغلاق ويندوز عندما يبتعد هاتفك عن الجهاز.

أخيراً، لن تكون هناك مزايا إضافية جديدة يكشف عنها لاحقاً، هذا كل شيء ستقدمه مايكروسوفت في تحديث Creators Update القادم لا نقصد بهذا الخبر تحديداً إنما كل ما تحدثنا عنه سابقاً مثل وضعية اللعب وغيرها، وخلال الشهرين المقبلين ستواصل تحسين تلك المزايا وحل المشاكل التي تعترضها.