مصادر: صاحب «حادثة الحرم» مريض نفسي

تواصل ـ مكة المكرمة:

أكدت مصادر مطلعة، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المواطن الذي حاول حرق نفسه بجوار الكعبة باستخدام مادة البنزين، يعاني من أمراض نفسية تسببت في وجود وصي على أمواله، وهو الأمر الذي لم يتقبله، ما أدى إلى ارتكابه هذه الأفعال المخالفة لتعاليم الدين الإسلامي.

وأشارت المصادر، إلى أنه جرى أمس أخذ أقوال المواطن بدائرة النفس في هيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة، وأوضح أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى الدكتور محمد السعيدي أن الحكم الشرعي في مثل هذه الأمور، يتطلب التريث والاطلاع على كافة التحقيقات والنتائج التي تفيد سبب إقدام هذا المواطن على هذه الجريمة الذي تعظم كلما قرب الإنسان من الحرم المكي، وذلك لعظم وشأن بيت الله، عز وجل بحسب ‘‘مكة‘‘.

وأضاف، هذه الأفعال هي في منزلة الإلحاد، والتي تحتاج إلى علاج بدني ونفسي من قبل الجهات المعنية، وعدم الوقوع في مثل هذه الحوادث المحرمة التي لا نود أن نشاهدها في هذا المكان الطاهر.