وتتوالي العنصرية.. أمريكي يهدد تاجرين مسلمين بمذبحة أورلاندو

تواصل – وكالات:

وجهت محكمة فيدرالية بولاية فلوريدا الأمريكية، الأربعاء، تهم الكراهية والعنصرية إلى مواطن أمريكي من منطقة فورت مايرز، بعدما هدد أصحاب متجرين من المسلمين تهديدات عنيفة وتذكيرهما بمذلحة أورلاندو.

وقالت النيابة العامة في فلوريدا: ‘‘إن جيمس بنيامين جونز- 35 عاماً- وجه تهديدات عنيفة في محاولة منه لقطع الموارد المالية للناس بسبب دينها فقط‘‘، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية ‘‘إفي‘‘.

وأضافت النيابة: أن جونز، اعترف بتهديده لمالك متجر ‘‘حلال ميت‘‘ بضرب المكان من أجل استعادة هذه الأرض، وذلك خلال المحاكمة التي جرت بمحكمة فدرالية يواجه فيها تهمتين بالكراهية العنصرية.

وأقر المتهم، بأنه أعطى مهلة لمالك متجر ‘‘صحرا مدترينيان ماركت‘‘ كي لا يحدث له ما حدث في أورلاندو، وهي مدينة تقع بوسط فلوريدا شهدت في يونيو 2016 أكبر مذبحة بالأسلحة النارية في تاريخ الولايات المتحدة.