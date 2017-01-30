«تعليم عنيزة» يخرّج دفعة التسريع الأولى للثانوية (بنات) لنظام المقررات

تواصل- ياسمين الفضلي:

على مسرح الغرفة التجارية في محافظة عنيزة، وعلى شرف المساعدة لشؤون تعليم البنات لؤلؤة بنت حمد الخميري، أُقيم حفلٌ تكريمي للطالبات المتخرجات بالتسريع في المرحلة الثانوية لنظام المقررات في محافظة عنيزة.

حضر الحفل جمعٌ من المشرفات ووليات أمور الطالبات ليشاركن بناتهن فرحة التخرج والتكريم، وبدأ بمقدمةٍ مليئة بالتحايا العطرة من إلقاء إحدى الطالبات، تلاها آياتٌ من الذكر الحكيم، ثم عرض فيديو تعريفي عن الفصل الصيفي في نظام المقررات.

بعد ذلك ألقت المساعدة كلمةً رحبت فيها بالجميع وتمنت للطالبات المتخرجات مستقبلاً زاهراً في خدمة دينهن ووطنهن، وشكرت ونقلت خالص تحياتها وتقديرها لجميع المشرفات على البرنامج بدءاً من الأستاذة وفاء الموسى وقائدتي المدرستين الأستاذتين منيره العبيكي وفاطمه العتيبي وجميع من ساهم من الهيئة التعليمية والإدارية في إنجاح الفصل الصيفي و دعم وتشجيع الطالبات على إكمال مسيرتهن بكل يسر وتقدم، وأخيراً قدمت شكرها لكل أبٍ وأمٍ ولكل أسرة دعمت نجاح الفصل الصيفي، فمن دونهم لن نحقق إنطلاقةً قوية وناجحة، وتمنت في نهاية حديثها بأن تتوالى النجاحات والدفعات بأعدادٍ أكبر في السنوات القادمة بإذن الله. كما ألقت مشرفة القيادة المدرسية ونظام المقررات الأستاذة وفاء الموسى كلمةً، تلتها كلمة قائدة الثانوية الأولى الأستاذة منيره العبيكي، وخُتم الحفل أخيراً بتكريم الخريجات.

الجدير بالذكر، أن نظام التسريع يعتبر من الأنظمة الجديدة على التعليم العام وفيه يتاح للطالب إنهاء المرحلة الثانوية في سنتين ونصف، وذلك عن طريق دراسة فصلين صيفيين، وقد أثبت النظام نجاحه بكل المقاييس ، وهاهي عنيزة اليوم تقطف أولى ثمرات الاجتهاد والجد وتكرّم بناتها من الدفعة الأولى في المحافظة ، وتضم طالباتٍ من الثانوية الأولى ، والثانوية الخامسة متمنيةً لهن دوام التوفيق والإنجاز في حياتهن المستقبلية.

أسماء الطالبات الخريجات (في نظام التسريع للمرحلة الثانوية لنظام المقررات للعام الدراسي 1437 – 1438 هـ): حصه الصالحي، سارة البداح، فاطمة الوكر، أسماء السريع، إيلاف الميموني، بيلسان الحرابي، طيف العضيلة، نجود الكريشان، فاطمة القاضي، عزيزة الجبيلان، بثينة النعيم، علا المطيري، دانة المطيري.