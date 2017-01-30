 المدينة.. سجن وجلد مواطنة شهَّرت بطليقة زوجها على الإنترنت | صحيفة تواصل الالكترونية

المدينة.. سجن وجلد مواطنة شهَّرت بطليقة زوجها على الإنترنت

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المدينة.. سجن وجلد مواطنة شهَّرت بطليقة زوجها على الإنترنت

تواصل – المدينة المنورة:

عاقبت محكمة المدينة المنورة، مواطنة بالسجن سنتين والجلد 80 سوطاً، وغرامة 10 آلاف ريال تُدفع لبيت مال المسلمين، بسبب تشهيرها وقذفها طليقة زوجها على المواقع الإلكترونية.

كانت الجهات المختصة قد تلقت بلاغاً من مواطن، أفاد فيه أن شقيقته تواجه حملة تشويه وقذف في عدد من المواقع الإلكترونية ولا يعرف مصدر تلك الإشاعات، بحسب ‘‘المدينة‘‘.

وتتبعت الجهات الأمنية على إثر البلاغ الملقم المستخدم من خلال الهاتف واتضح أنه باسم طليقها الذي أقر خلال التحقيق معه أن هذا الملقم يستخدمه هو وزوجته الجديدة، نافياً أن يكون قد دخل مواقع الإنترنت التي فيها عبارات القذف والشتم لطليقته.

وباستدعاء زوجته اعترفت بجريمتها التي بررتها بأنها كانت تخشى قيام زوجها بإعادة طليقته إلى عصمته خاصة وأنها قد علمت بوجود مساعٍ للصلح بينهما.

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