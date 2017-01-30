 بسبب زيادة المعروض.. تراجع أسعار الأرز بنسبة 45% في أسواق المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

بسبب زيادة المعروض.. تراجع أسعار الأرز بنسبة 45% في أسواق المملكة

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بسبب زيادة المعروض.. تراجع أسعار الأرز بنسبة 45% في أسواق المملكة

تواصل ـ متابعات:

تراجعت أسعار الأرز بنسبة 45%، بعد انخفاض سعر الكيس زنة 40 كيلوجرامات 95 ريالًا بنسبة 35%، بينما هبط سعر كيس الأرز الذي يزن 10 كيلو جرامات 30 ريالًا بنسبة 45%، وسجل الكيس زنة 5 كيلو جرامات انخفاضًا قدره 16 ريالًا بنسبة 40%.

ورصدت جولة ميدانية في الأسواق، تنافس التجار الموزعين بالجملة والتجزئة في استقطاب المستهلكين، فيما عزا الموزعون أسباب انخفاض الأسعار إلى قلة طلب المستهلك، فضلًا عن تراجع الأسعار في بلد المصدر، وزيادة المخزون.  وفقا لـ«المدينة»

وقال عدنان أحمد أحد موزعي الجملة: ‘‘إن مخاوف زيادة المعروض أدت إلى تراجع الأسعار، لا سيما أنها تتطلب جودة التخزين لضمان جودة المنتج‘‘.

وأرجع أشرف عبدالله موزع مبيعات الجملة والتجزئة، تراجع أسعار الأرز إلى زيادة المعروض وتنافس المحال التجارية الكبرى، وتنوع المنتج المستورد، مشيرًا إلى أن كميات الإنتاج العالمية للأرز ساعدت في انخفاض سعره، تزامنًا مع تراجع أسعار الغذاء عالميًا.

وقال عمر باسندوة أحد الموزعين: ‘‘إن أسعار الأرز تراجعت منذ بداية العام الماضي تدريجيًا، مشيرًا إلى أنها بدأت الانخفاض بنسبة 10%حتى وصلت إلى بعض الشركات الكبرى إلى 50 %‘‘.

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