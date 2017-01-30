 «التعليم»: دمج المدارس التي تضم أقل من 100 طالب في مجمعات واحدة | صحيفة تواصل الالكترونية

«التعليم»: دمج المدارس التي تضم أقل من 100 طالب في مجمعات واحدة

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«التعليم»: دمج المدارس التي تضم أقل من 100 طالب في مجمعات واحدة

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة التعليم اليوم، البدء في مشروع ‘‘المجمعات التعليمية‘‘ في إطار حرصها على تطوير البيئة المدرسية لتكون بيئة جاذبة وذات جودة تربوية وتعليمية تضمن تحفيز الطلاب والطالبات للتعليم وتسهم في تحسين المخرجات التعليمية.

وقال مصدر مسؤول: ‘‘إن المشروع يستهدف مواقع يوجد فيها مدارس يقل عدد طلابها عن 100 طالب أو طالبة، ويتوسطها مبنى حكومي قائم يصلح أن يكون مجمعاً تعليمياً ويحتاج إلى تهيئة أو استكمال بعض الإضافات والتجهيزات‘‘ بحسب ‘‘المدينة‘‘.

وأضاف المصدر، أن المشروع يستهدف أيضاً مواقع يوجد فيها مدارس يقل عدد طلابها عن 100 طالب أو طالبة، ولايوجد مبنى حكومي قائم يمكن استخدامه كمجمع تعليمي وتقترح إدارة التعليم إنشاء مجمع جديد.

وأكد، أن الوزارة تحرص على معالجة الوضع الراهن للمدارس الصغيرة، التي تمثل في واقعها أحد التحديات لتحقيق أهداف برامج ومشروعات التطوير، التي تسعى لها، مبيناً أن المشروع يهدف لرفع الجودة وتوفير البيئة التعليمية المتكاملة للطلاب والطالبات.

كان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، قد أصدر قرارًا بالبدء في حصر ومسح جميع المواقع، التي يمكن تطبيق مبادرة المجمعات التعليمية عليها في مختلف المناطق والمحافظات.

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