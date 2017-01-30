«التعليم» تضع 3 شروط لتركيب كاميرات المراقبة داخل المدارس

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة التعليم، أنها حددت ثلاثة شروط لتركيب واستخدام كاميرات المراقبة داخل المدارس الأهلية والأجنبية مؤكدة، أن تركيبها لضبط المنظومة الأمنية، وليس لمراقبة العملية التعليمية، وأن توضع على الأسوار الخارجية لمدارس البنات وليس داخلها، وأن يكون تركيبها حال استكملت المدارس جميع جوانب تجهيزات السلامة.

وحثت الوزارة: المدير العام للتعليم الأهلي المدارس الأهلية والأجنبية، بالعمل بمضمون ما نصت عليه التعاميم والأنظمة حيال ذلك، بحسب ما أوردت صحيفة ‘‘مكة‘‘.