استشهاد فلسطينيين في غارة صهيونية على نفق بين مصر وغزة

تواصل ـ وكالات:

استشهد فلسطينيان وأصيب 5 آخرون بجروح في غارة جوية صهيونية، استهدفت فجر اليوم الخميس نفقاً على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس وشهود عيان.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة ‘‘استشهد حسام الصوفي (24 عاماً)، ومحمد الأقرع (38 عاماً)، وأصيب 5 آخرون بجروح مختلفة في قصف صهيوني على الحدود الفلسطينية المصرية‘‘.

من جهتهم، أفاد شهود عيان، أن الغارة استهدفت نفقاً على الحدود بين القطاع المحاصر ومصر، مؤكدين أن طائرة صهيونية أطلقت صاروخاً على مدخل النفق في الجانب المصري، ما أسفر عن وقوع ضحايا من العمال الفلسطينيين داخل النفق.