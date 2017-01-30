 جامعة القصيم تلغي «ختم العمدة» وتعده مخالف لأنظمتها | صحيفة تواصل الالكترونية

جامعة القصيم تلغي «ختم العمدة» وتعده مخالف لأنظمتها

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جامعة القصيم تلغي «ختم العمدة» وتعده مخالف لأنظمتها

تواصل – القصيم:

أوضحت جامعة القصيم، أن اشتراط خروج الطالبة بختم «عمدة الحي»، اجتهاد مخالف لأنظمتها، وأنها أوقفت التعامل به، وأن وكيلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية أصدرت استمارة تضمنت عددا من الاشتراطات التي لم توافق عليها الجامعة.

وأشارت إلى أن الاستمارة تضمنت اجتهادات شخصية حرصاً على عدم خروج الطالبة مع غير ولي أمرها، وأن الجامعة لم تعتمد هذا الإجراء، وتم إيقاف التعامل به بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت استمارة تضمنت شروطا للطالبات، منها عدم السماح باستخدام الهواتف المزودة بكاميرا، ومنع نقل الطالبة لزميلتها، وموافقة ولي الأمر على خروج الطالبة بالنقل الخاص، إلى جانب ختم عمدة الحي.

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