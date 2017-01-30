«المقاييس»: تصغير عبوات الألبان دون المساس بمحتواها «ليس غشا»

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أكد نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعود العسكر، أن لجوء بعض شركات الألبان لتصغير العبوات وبيعها بنفس السعر، دون المساس بمحتوى العبوة لا يعتبر غشا أو تدليسا، وأن خيار الشراء متروك للمستهلك وفقا لـ«عكاظ».

وعن انخفاض أسعار منتجات الألبان المستوردة مقارنة بالمنتجات المحلية، أضاف: «إذا لم توجد مثل تلك المنتجات المستوردة بأسعارها التنافسية في أسواقنا لن تستطيع صناعتنا تطوير عمليات الإنتاج وتخفيض تكلفتها».

من جهته، كشف المدير العام لإدارة القيود والمخاطر بمصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي، أن هيئة الزكاة والدخل انتهت من إجراءات الضريبة المنتقاة، وأن التعديلات الجديدة على أسعار السجائر وصلت للهيئة، وستطبق في شهر أبريل القادم، وأن الجمارك جاهزة للتطبيق.

وعن دخول المنتجات المقلدة والمغشوشة إلى المملكة قال: «جميع السلع المستوردة تحال إلى مختبر خاص للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس، كما أنشأت منظومة «سلامة الواردات»، التي تعتمد على عدة عناصر، منها تجفيف الغش التجاري والمقلد من منابعه، من خلال التعاون مع هيئة المواصفات، إضافة إلى الفحص المسبق، وشهادة المطابقة، العلامات التجارية، الأداة الإلكترونية للمنتجات، كما يوجد 60 ألف مراقب حول العالم لمراقبة البضائع المقلدة والمغشوشة».

وبين الشنيفي أن الغش والتقليد أصبح دقيقا، ومن الصعب اكتشافه، إلا من خلال شخص خبير، لافتا إلى دخول شاحنة كل خمس ثوان من منفذ «البطحاء»، بمعدل خمسة آلاف شاحنة يوميا.