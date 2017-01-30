 سفارة خادم الحرمين تنفي مقتل مواطن بإندونيسيا | صحيفة تواصل الالكترونية

سفارة خادم الحرمين تنفي مقتل مواطن بإندونيسيا

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سفارة خادم الحرمين تنفي مقتل مواطن بإندونيسيا

تواصل ـ الرياض:

نفى رئيس قسم شؤون السعوديين في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا محمد الدوسري، الأخبار المتداولة عن مقتل سائح سعودي إثر تعرضه لسطو مسلح بإندونيسيا.

وقال الدوسري ‘‘ما حدث هو اعتداء على مواطنين وإصابات طفيفة، فجر الثلاثاء الماضي في منطقة (كوتابونقا) في جبل بونشاك وصفها بـ«خطرة جداً»‘‘ بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وجدد الدوسري، تحذير السفارة للمواطنين من الذهاب إلى «كوتابونقا» أو السكن فيها لأنها «مغرية بجمال طبيعتها في النهار وخطرة في الليل وبعيدة جداً».

وأوضح، أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا أسامة الشعيبي، باشر الموقع وتم الاجتماع بمحافظ منطقة شانجور ورئيس شرطة المنطقة، وتم إلقاء القبض على المجرمين، والسفارة تتابع الإجراءات القانونية في هذه القضية.

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