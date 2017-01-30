«بلومبرج»: صندوق الاستثمارات يدرس شراء حصة في شركة ترفيه أمريكية

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كشفت شبكة “بلومبرج” الأمريكية، عن توجّه داخل صندوق الاستثمارات العامة لشراء حصة في شركة “6 فلاجز” الترفيهية الأمريكية، كما كشفت عن ارتفاع أسهم “6 فلاجز” 1.7%، حيثُ وصل سعرها 60.84 دولار في تعاملات أمس الأربعاء في بورصة نيويورك، مما يعطي الشركة قيمة سوقية تُقدّر بـ 5.6 مليارات دولار.

وذكرت “بلومبيرج” أن شركة “6 فلاجز” الترفيهية الأمريكية حقّقت عائدات بلغت 1.3 مليار دولار، وتتطلع لإنشاء مدن ترفيهية في الرياض وجدة ومنتجع على البحر الأحمر، خاصةً أن الشرق الأوسط أصبح وجهة شعبية لشركات الترفيه الأمريكية التي تتطلع لزيادة عائداتها.