 وزير التعليم يعتمد تنفيذ تجربة صالات الاستقبال بالمدارس | صحيفة تواصل الالكترونية

وزير التعليم يعتمد تنفيذ تجربة صالات الاستقبال بالمدارس

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وزير التعليم يعتمد تنفيذ تجربة صالات الاستقبال بالمدارس
وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى

تواصل – الرياض:

وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، باعتماد تنفيذ صالات الاستقبال في المدارس وفق الضوابط والتعليمات المُنظّمة لعمل الصالات وحسب الأعداد المحدّدة لكل إدارة تعليم كتجربة للعمل بها في العام الدراسي الجاري وتزويد الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بالمرئيات والمقترحات التطويرية نهاية العام الدراسي الحالي.

وتعهّد العيسى بتحقيق أهداف الوزارة برفع مستوى الأمان داخل المنشآت التعليمية وتحقيق أكبر قدر من البيئة التعليمية الآمنة لمنسوبي المدارس من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، والهيئات الإدارية.

وتأتي توجيهات الوزير في إطار ما قدّمتهُ الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية من تصوّر ودراسة شاملة عن تنفيذ صالات الاستقبال في المدارس تقوم بتنظيم دخول وخروج مرتادي المدارس أثناء اليوم الدراسي من زوار وغيرهم، وتقديم خدمات مساندة لعمل قيادات المدارس ليؤدوا مهامهم التعليمية.

 

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