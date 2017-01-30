تعرف على تمور «حلوة الجوف» وقيمتها الغذائية

تواصل – أحمد الرمال:

مع نهاية شهر أغسطس تنضج معظم تمور منطقة الجوف إلا أن أشهرها و المعروفة بـ”حلوة الجوف” تتميز بمذاقها الرائع نظراً لأحتوائها على عددٍ من الفتامينات و العناصر الغذائية التي تفيد جسم الإنسان و تزيد من نشاطه و حيويته.

وتشهد أسواق التمور بمنطقة الجوف إقبالاً كبيراً من المستهلكين على “حلوة الجوف” على اعتبار أنها المنتج الأول في الجوف لاحتوائها على نسبة كبيرة من الفيتامينات وسهولة هضمها، إضافة لما لها من فوائد صحية متعددة، ولها استخدامات أخرى كمعمول التمر والدبس و صنع البكيلة و التي يضاف إليها السمن أو زيت الزيتون و السمح.

وتشتهر منطقة الجوف بحلوة الجوف عن باقي مناطق المملكة، حيث يكثر زراعتها في المنطقة والإقبال عليها، وقد تم خلال الفترة الماضية، انطلاق مهرجان و سوق باسم تمور الجوف، و الذي شهد إقبال كثيف على شراء حلوة الجوف.