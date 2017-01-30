«التأمينات»: التشهير ومُضاعفة الغرامة عقوبات جديدة للتوطين الوهمي (فيديو)

تواصل – سامي الثبيتي:

حدّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أسبوعين من الآن لبدء تطبيق عقوبة تغريم المنشآت التي تقدم بيانات خاطئة أو تحجب بيانات عامليها بمبلغ 10 آلاف ريال.

وأكّد مدير عام “المؤسسة” سطام بن عامر الحربي في اتصال هاتفي مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، أن الهدف من العقوبات الردع من ارتكاب المخالفات وليست فرض غرامة فقط.

وأوضح الحربي، أن أصحاب العمل بالشركات ملزمين بتسجيل العاملين لديهم سواءً مواطنين أو أجانب باعتبار أن الأفراد المستفيدين من التعويضات مسؤولين عن تقديم بيانات مُعيّنة تترتب عليها صرف تعويضاتهم.

ونبّه الحربي، إلى أن هناك عقوبات موجودة لكن طرأ عليها تعديلات منها مضاعفة الغرامة من 5000 إلى 10000 وإقرار عقوبة جديدة تتعلّق بالسعودة الوهمية، باعتبارها من الأمور الهامة التي تُركّز عليها الدولة في توطين الوظائف لضمان وجود وظائف فعلية حقيقية، والغرامة هي مضاعفة لقيمة الاشتراكات المدفوعة عن المشترك.

ولفت الحربي، إلى أنه تمّ إقرار عقوبة التشهير إذا اكتشفت المؤسسة مخالفات جسيمة مثل السعودة الوهمية، حيثُ يحق للمؤسسة التشهير بهذا المخالفة وصاحب العمل على حساب صاحب العمل.