تعرف على أشهر 8 كتب تراثية عربية في علم «التربية»

تواصل – وكالات:

علم التربية من العلوم التي برع فيها العرب منذ القدم، وكتبوا فيه العديد من المجلدات والمخطوطات منها على سبيل المثال:

“العالم والمتعلم” للإمام أبي حنيفة النعمان: يعد أقدم مؤلف تربوي في تاريخ الإسلام، وقد تحدث فيه عن أسلوب الحوار والمناقشة بين المعلم والطالب في قضايا الدبن.

“المعلمين” للإمام الجاحظ: وفيه لفتات تربوية يتنقد فيها المعلمين الذين ليسوا أهلا للقيام بتلك الوظيفة، وما العوائق التي قد تقف حائلا بين المعلم ونجاحه التربوي.

“جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله” للفقيه ابن عبد البر: وهو كتاب مهم في هذا الفن.

“أيها الولد” للإمام أبي حامد الغزالي: وهو من أهم مؤلفاته التربوية وفيه كثير من الرسائل التربوية المتميزة.

“أدب الإملاء والاستملاء” للمؤرخ السمعاني: وهو في بيان أهمية التعلم والكتابة، وتصنيف العلوم وآداب المعلم المملي و الطالب المستملي.

“تحرير المقال في تربية الأطفال” للإمام ابن حجر: وهو كتاب يجمع بين الجوانب العلمية والفوائد التربوية.

“الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد” لبدر الدين الغزي الدمشقي: وهو من أوسع المؤلفات التربوية في التراث، وقد اختصره عبد الباسط بن موسى بن محمد العلموي في مؤلف سماه “المعيد في أدب المفيد والمستفيد”.

“المقدمة” للعلامة ابن خلدون: احتلت الظواهر التربوية مكانًا مهمًّا في هذا الكتاب وهو من أهم الكتب في القرن العاشر الهجري التي تحدثت عن الاجتماع والعمران والتاريخ والتربية.