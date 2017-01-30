 الجيش الصهيوني: سقوط 4 صواريخ من سيناء على مدينة إيلات (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

الجيش الصهيوني: سقوط 4 صواريخ من سيناء على مدينة إيلات (فيديو)

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تواصل – وكالات:

أعلن الجيش الصهيوني، اليوم، أنه تم إطلاق عدة صواريخ من شبه جزيرة سيناء المصرية على منتجع إيلات البحري، دون أن تسفر عن أضرار. وقالت متحدثة باسم الجيش إن “بعضا من هذه الصواريخ تم تدميره في الجو بواسطة بطاريات القبة الحديدية”، في إشارة إلى المنظومة الدفاعية الصهيونية لاعتراض الصواريخ.

من جهته، قال مسؤول في بلدية إيلات للإذاعة العامة إن القبة الحديدية اعترضت ثلاثة صواريخ في الجو، في حين انفجر صاروخ رابع خارج المدينة، فيما ذكرت مصادر صهيونية أنه جرى نقل بعض المستوطنين الذين أصيبوا بالهلع والخوف إلى المستشفيات.

 

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