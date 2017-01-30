دراسة: التربية الصارمة تسبب الفشل الدراسي غالباً

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن التربية الصارمة لا تؤدي حتماً إلى أداء جيد في الدراسة، بل في الغالب تؤدي إلى الفشل الدراسي، وذكر باحثون في دورية: “تشايلد ديفيلوبمنت” الأمريكية: أن الأطفال الذين تمت تربيتهم على نحو صارم يجنحون بشكل أكبر إلى أصدقائهم بدلاً من آبائهم.

وقالت الدراسة: “إن هؤلاء الأطفال يفضلون قضاء وقت أطول مع أصدقائهم بدلاً من أداء فروضهم المنزلية، أو يفضلون انتهاك القواعد للاحتفاظ بالأصدقاء”، وعرَّفت الدراسة “التربية الصارمة” بالتربية القائمة على الزجر والضرب والتهديد بعقوبات لفظية أو بدنية.

وتحذِّر الكثير من الدراسات من خطر الصرامة المفرطة، واستخدام العنف في تربية الأطفال، حيث يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية وآثار سلبية على شخصية الطفل وسلوكه، وتواصله مع محيطه، وقد يبقى معه هذا السلوك في المراحل اللاحقة من حياته، ويستخدم العنف مع أطفاله فيما بعد.